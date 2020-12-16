В Киеве застройщики продолжают уничтожать исторические здания. На этот раз от их "рук" пострадало помещение 19 века. Речь идет о здании бывшего военного сухарного завода под Байковой горой в Киеве.

В 1920 году завод сожгли поляки, отступая из Киева, но здание восстановили и разместили там трикотажную фабрику. Ровно через столетие ее все-таки уничтожает украинская компания. Об этом сообщает The Village.

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Здание было в хорошем состоянии

На его месте планируют построить офисный центр. Хотя это историческое сооружение было в хорошем состоянии и вполне могло использоваться людьми.

К сожалению, сооружение не внесли в реестр памятников архитектуры, но оно входит в исторический ареал застройки города Киева, согласно Генплану. Итак, любое строительство здесь должно быть по согласованию с Министерством культуры. Но неизвестно получил ли застройщик разрешение.

По состоянию на утро 15 декабря разрушена треть здания. Она расположена на улице Протасов Яр, 3. Разрушение началось 12 декабря.

В Киеве уничтожают очередное историческое здание: смотрите фото

Несмотря на то, что в паспорте объекта указано, что это реконструкция, под такое понятие подпадает любое строительство в пределах фундамента предыдущего здания. То есть фактически это не реконструкция, а уничтожение.

Активисты пытались вызвать полицию, однако правоохранители не приехали.

Полиция сказала, что учитывая то, что обращение по этому вопросу уже были и сейчас на площадке никого нет, они не приедут,

– сказал один из них в комментарии для The Village.

Кто "реконструирует" историческое здание?

Судя по паспорту объекта там появится 8-этажный офисный центр.

Заказчиком "реконструкции" является трикотажная фабрика "Роза" (до начала работ в здании находился ее шоурум). Работы выполняет подрядчик "Альтис-Констракшн", а проект разработала "Творческая мастерская "С. Юнаков"". Авторский надзор осуществляет архитектор Федор Юнаков.

На сайте бюро Yunakov Architects есть проект офисного центра PROTASIV, однако он не похож на тот, что изображен на паспорте объекта.