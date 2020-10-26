В Киеве установили бокс, в котором можно обменять пластиковый мусор на еду для бездомных животных. За одну бутылку можно получить 50 граммов корма.

Первый такой автомат появился на Лукьяновке, возле парка имени Котляревского. Об этом сообщают на фейсбук-странице ОО "Япомога".

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Автомат принимает любой пластик, не только бутылки из-под напитков, но и, например, из-под моющих средств.

50-граммовую порцию корма автомат выдает за каждую вброшенную бутылку. Кроме миски, куда насыпается корм, в автомате есть миска, в которую можно налить воды для бездомных животных. Или же можно набрать корм для своих домашних любимцев.

Организаторы проекта – общественная организация "Япомога", планирует сверху таких боксов устанавливать солнечные батареи для автономной работы.

Также со временем на автоматах появится QR-код, чтобы каждый мог увидеть отчет о том, сколько пластика сдано на утилизацию и сколько корма выдано.

Проблема регулирования численности бездомных животных в Киеве не теряет своей актуальности уже не один год подряд. Так как, несмотря на существенное бюджетное финансирование соответствующей городской целевой программы, на улицах столицы бездомных собак и кошек меньше не становится.