В Киеве на рынке в районе Почайной один предприниматель решил установить памятник Ленину. Он сделал это не из идеологических убеждений, а просто хотел заработать на памятнике немного денег. Фото с "вождем" стоило всего 20 гривен.

Экспонат простоял почти неделю пока о нем не узнали журналисты. На следующий день власти демонтировали памятник. О курьезном инциденте говорится в телеграм-канале PavlovskyNews.

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По словам владельца "бизнеса", памятник ему привезли с Полтавщины. Он его купил у тамошнего "казацкого атамана". В какую сумму обошелся Владимир Ильич не известно, но перекупщик решил его продать аж за 1 миллион гривен.

А для тех, кто не может себе позволить такую ​​покупку, предприниматель предлагал сделать фото или видео с вождем пролетариата. Фото стоило всего 20 гривен, а вот видео уже дороже – 50 гривен.



Предприниматель повесил также правила посещения экспоната / Фото телеграм-канала PavlovskyNews

Впрочем, неизвестно много ли заработал владелец за 5 дней, но власти такой вид предпринимательской деятельности не понравился – памятник мешал пешеходам, ведь его установили прямо на тротуаре.

Коммунальщики срочно декоммунизировали вождя – памятник демонтировали, но пообещали вернуть владельцу.

Им оказался филателист, который держит напротив магазин. Мужчина поставил памятник на улице для продажи, он не вмещается в павильон.

Интересно, что Ленину одели шарфик в цветах украинского флага.

Как демонтировали памятник Ленину: смотрите видео