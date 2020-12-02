В Киеве в Дарницком районе был установлен национальный рекорд – нарисовали самую длинную Самчиковскую роспись. Новым креативным арт-объектом отныне является забор вдоль школы №105 на улице Симферопольской,10. Его украшает традиционный украинский орнамент.

Железобетонный забор разрисовали всего за 10 дней. К делу присоединилась общественность и неравнодушные жители микрорайона. Об этом сообщает Дарницкая районная администрация.

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На 57 секций забора нанесли яркую Самчиковскую роспись. Представительница Книги рекордов Украины зарегистрировала новый Национальный рекорд в категории самая длинная Самчикивская роспись длиной 86 метров.

Местные жители сначала присматривались, что делается, а потом брались за кисти и рисовали вместе с нами. Самое приятное в этом проекте – помощь и поддержка людей,

– отметила общественная активистка Марина Казаченко.