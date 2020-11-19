Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что директора коммунального предприятия, который собрался покупать за бюджетные средства Land Cruiser Prado Prestige+, уже уволили. Заказанный им тендер отменили.

Причина увольнения – чиновник не согласовал покупку элитного внедорожника с высшим руководством. Об этом пишет Виталий Кличко.

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Руководитель КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" не сообщил о намерениях объявить открытые торги на приобретение дорогого внедорожника ни заместителю председателя КГГА, который отвечает за дорожно-транспортную отрасль, ни Департаменту транспортной инфраструктуры, ни Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

Не могут чиновники вести себя так нагло и бессовестно со средствами городского бюджета, средствами киевлян. И это должны понимать все, кто работает во власти,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр не назвал имени чиновника, который очень хотел себе Land Cruiser Prado Prestige, но открытые данные свидетельствуют, что речь идет о Романе Лисневском. Кстати, именно это лицо указано как контактное в уже отмененном тендере. 24 канал пытался связаться с господином Лисневским, но тот не удосужился ответить.

Господин Лисневский возглавлял КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" с апреля 2020 года и после полугода на посту решил приобрести за государственные средства элитное служебное авто.

Предыстория

18 ноября журналистам сайта 24 канала стало известно, что директор этого коммунального предприятия подал заявку на проведение тендера. Согласно документам, за внедорожник хотели отдать 1 миллион 495 тысяч гривен налогоплательщиков.