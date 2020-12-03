В Киеве заметили первый елочный рынок на Дорогожичах. Все законно – праздничные деревья имеют специальные чипы, а продавцы необходимую документацию.

Купить елку можно за цену от 200 до 1500 гривен. Об этом говорится в сюжете телеканала "Киев".

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Однако киевляне не спешат покупать новогодние деревца, мол, еще рано.

Как в Киеве готовятся к новогодним праздникам