В Киеве уже продают новогодние елки
В Киеве заметили первый елочный рынок на Дорогожичах. Все законно – праздничные деревья имеют специальные чипы, а продавцы необходимую документацию.
Купить елку можно за цену от 200 до 1500 гривен. Об этом говорится в сюжете телеканала "Киев".
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Однако киевляне не спешат покупать новогодние деревца, мол, еще рано.
Как в Киеве готовятся к новогодним праздникам
- Из-за пандемии коронавируса празднования Нового года в Киеве не будет традиционным. На Софийской площади не будет концертов и массовых гуляний, но главная елка страны все-таки будет.
- Полиция может ограничить доступ к Софийской площади в Киеве на новогодние праздники
- В этом году елка будет искусственной, а в ее основе будет пень для фотосессий. Сама площадь будет накрыта куполом с иллюминацией.
- По традиции главную елку страны зажгут в День святого Николая – 19 декабря.
- Столичная власть организует сезонные ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений в Киеве.
- 19 декабря у Офиса президента откроется праздничная локация с катком и резиденцией святого Николая.
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