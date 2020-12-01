В Киеве на Софиевской площади идет подготовка к новогодним праздникам. Каркас главной елки страны уже готов. Ее высота будет достигать 30 метров.

Каркас возвели за 5 дней. Об этом сообщает Департамент культуры Киевской городской госадминистрации.

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Коммунальщики надеются, что киевляне хоть в конца 2020 года почувствуют праздник и поверят в чудеса.

2020 год принес нам немало испытаний. И на Новый год так хочется оторваться от обыденности, окунуться в сказку и поверить в чудеса. Именно поэтому в этом году новогодние локации будут иметь тематику "Сказочный лес",

– отметили в Департаменте.

Вскоре будет обнародована карта праздничных локаций в столице.

Как будут праздновать Новый 2021 год в Киеве: