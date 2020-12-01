В Киеве уже установили каркас главной елки страны – фото
В Киеве на Софиевской площади идет подготовка к новогодним праздникам. Каркас главной елки страны уже готов. Ее высота будет достигать 30 метров.
Каркас возвели за 5 дней. Об этом сообщает Департамент культуры Киевской городской госадминистрации.
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Коммунальщики надеются, что киевляне хоть в конца 2020 года почувствуют праздник и поверят в чудеса.
2020 год принес нам немало испытаний. И на Новый год так хочется оторваться от обыденности, окунуться в сказку и поверить в чудеса. Именно поэтому в этом году новогодние локации будут иметь тематику "Сказочный лес",
– отметили в Департаменте.
Вскоре будет обнародована карта праздничных локаций в столице.
Как будут праздновать Новый 2021 год в Киеве:
- Из-за пандемии коронавируса празднования Нового года в Киеве не будет традиционным. На Софийской площади не будет концертов и массовых гуляний, но главная елка страны все-таки будет.
- В этом году елка будет искусственной, а в ее основе будет пень для фотосессий. Сама площадь будет накрыта куполом с иллюминацией.
- По традиции главную елку страны зажгут в День святого Николая – 19 декабря.
- Столичные власти организуют сезонные ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений в Киеве.
- 19 декабря возле Офиса президента откроется праздничная локация с катком и резиденцией святого Николая.
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