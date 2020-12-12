У Києві на Контрактовій площі 10 грудня вандал повалив ханукію. Її встановили до єврейського свята Хануки, яке відзначається з 10 до 18 грудня. Розслідувати інцидент взялася поліція.

На следующий день, 11 декабря, мужчина решил повторить свой "подвиг", но на этот раз ханукия уже была приварена к плитке. Об этом в телеграме информирует Объединенная еврейская община Украины.

Читайте также Ленинопаду – 7 лет как сносили памятники Ленину в городах Украины – фото и видео

Инцидент попал на видео

Акт вандализма предполагаемый преступник снял и разместил у себя в фейсбуке. Правда, через несколько часов он удалил его. Однако видео успели сохранить и распространить в соцсетях.

В видеоролике видно, как молодой человек подходит к ханукии и валит ее. При этом автор видео отмечает, что своим примером он показывает, как нужно обращаться с узурпаторами украинской власти.

В Киеве мужчина повалил ханукию: видео ОЕОУ

Что рассказали в полиции

Полиция Киева установила, что к инциденту причастен 36-летний мужчина. По факту полицейские возбудили уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан, говорят в МВД.

Накануне правоохранители в комментарии "РБК-Украина" сообщили также об открытии уголовного производства по статье хулиганство. Отмечалось, что сейчас они проводят досудебное расследование, устанавливают обстоятельства инцидента и опрашивают свидетелей. Самого виновника полиция не задерживала.

Согласно этой статье, мы не можем задерживать человека в порядке статьи 208 УПК Украины, потому что он не подпадает под задержание. Человек установлен, устанавливаются мотивы,

– сказал спикер Подольского управления полиции.

За содеянное вандалу грозит 3 года тюрьмы.