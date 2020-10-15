Детище российского автопрома загорелось прямо посреди дороги. Это произошло утром 15 октября. Пострадавших нет. Смотрите видео об этом происшествии.

Утром 15 октября на проспекте Победы, 100/1 сгорел автомобиль ВАЗ. Видео пожара опубликовали в сообществе "Киев Оперативный".

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На место происшествия прибыли пожарные. Как уточнили для 24 канала в ГСЧС, с огнем боролись сразу 10 бойцов.

Пламя удалось полностью погасить довольно быстро. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Смотрите видео пожара:

О причинах возгорания ВАЗа пока не сообщается.

Также в последнее время в Киеве участились поджоги автомобилей, количество случаев уже говорит об определенной тенденцией.

Только за последнее время в столице горели машины: