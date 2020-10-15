В Киеве ВАЗ сгорел прямо на проспекте Победы: видео
Детище российского автопрома загорелось прямо посреди дороги. Это произошло утром 15 октября. Пострадавших нет. Смотрите видео об этом происшествии.
Утром 15 октября на проспекте Победы, 100/1 сгорел автомобиль ВАЗ. Видео пожара опубликовали в сообществе "Киев Оперативный".
Читайте также В Киеве горел автомобиль нардепа от "Европейской солидарности"
На место происшествия прибыли пожарные. Как уточнили для 24 канала в ГСЧС, с огнем боролись сразу 10 бойцов.
Пламя удалось полностью погасить довольно быстро. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
Смотрите видео пожара:
О причинах возгорания ВАЗа пока не сообщается.
Также в последнее время в Киеве участились поджоги автомобилей, количество случаев уже говорит об определенной тенденцией.
Только за последнее время в столице горели машины:
- Андрея Богдана;
- невестки Валерии Гонтаревой;
- сотрудника программы журналистских расследований "Схемы";
- общественной активистки Елены Парфеновой;
- депутата Гео Лероса;
- блогера Василия Крутчака и других.