На улице Алматинской в Днепровском районе Киева случилась эпическая чрезвычайная ситуация. Ночью 27 октября велосипедист-нарушитель врезался в стеклянную остановку общественного транспорта.

От удара мужчина перелетел через руль велосипеда и сделал сальто, сообщает "Киев оперативный". Судя по всему, велосипедист банально не заметил остановку из-за прозрачного стекла.

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Момент столкновения мужчины с остановкой снял видеорегистратор машины, которая стояла рядом с местом аварии.

Двойное нарушение

Судя по видео, владелец двухколесного транспорта не только не увидел стенку остановки, но и ехал по тротуару. Согласно правилам дорожного движения, кроме проезжей части и велодорожек с 14 лет ездить нигде нельзя.

Кроме того, мужчина не пользовался фонариком, который бы точно позволил ему увидеть стекло.

Антитравматическое стекло

К счастью для велосипедиста, остановка была сделана из специального стекла, которое от удара не калечит человека, а рассыпается на тысячи осколков. Поэтому серьезных травм мужчина не получил.

Смотрите видео столкновения велосипедиста и остановки в Киеве: