В Киеве жителям вернули около 30 миллионов гривен за некачественные коммунальные услуги. Такую сумму подсчитали в КГГА.

В течение этого года жилищно-коммунальная инспекция осуществила около 2 тысяч проверок. По их результатам коммунальные службы устраняли недостатки в своей работе или делали перерасчет киевлянам за некачественные или не предоставленные услуги. Об этом во время брифинга заявил мэр Виталий Кличко.

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Среди наиболее частых нарушений, которые выявляют инспекторы, – ненадлежащее содержание домов и придомовых территорий. А также – некачественное предоставление услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения.

Куда обращаться киевлянам, если они не удовлетворены качеством коммунальных услуг?

Инициировать такую ​​проверку работы коммунальных служб киевляне могут обратившись к Центральной диспетчерской службы по вопросам ЖКХ – по номеру 1557. Или на страницу службы в Facebook.