Городской глава Киева Виталий Кличко 17 декабря отчитался за 2020 год. Событие происходило в колонном зале Киевсовета – вход был ограничен из-за пандемии коронавируса.

Мэр более часа показывал яркие слайды и рассказывал о своих успехах. Трансляцию отчета можно посмотреть в записи на сайте КГГА.

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В частности Виталий Кличко рассказал, что в этом году больше всего денег из бюджета получило образование – 21 миллиард гривен, на втором месте – здравоохранение – 8 миллиардов.

В целом бюджет столицы в 2020 году составил 57 миллиардов гривен, что меньше на 5 миллиардов по сравнению с прошлым годом.

О чем отчитывался Кличко:

Городской глава похвастался продолжением внедрения единого электронного билета.

Лишь 170 миллионов гривен ушло на проект общественного бюджета.

Мэр рассказал о реконструкции детских садов и школ.

Подробный отчет городского главы столицы можно посмотреть на YouTube.

Отчет Виталия Кличко за 2020 год: смотрите видео