В Киеве 30 ноября обокрали Toyota. Ее владелец нашел машину без всех колес и с повреждениями корпуса. Машина была фактически новая.

Злоумышленники полностью "раздели японку" – украдены все 4 колеса. Об инциденте сообщается в сообществе "Киев Оперативный".

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Кроме того, когда воры подставляли вместо них камни, то существенно помяли арки и пороги транспортного средства. Как видно на кадрах, автомобиль практически новый, однако металл со стороны всех четырех колес помялся под давлением автомобиля на камне. Повреждены и обе задние двери.

"Вот так начинается не доброе утро" – прокомментировал инцидент автор видео (вероятно это был владелец машины). Мужчина не удержался от нецензурной лексики и назвал воров – варварами.

В Киеве обокрали Toyota: смотрите видео (присутствует ненормативная лексика)