КГГА и МВД разрабатывают упрощенную систему ввода в эксплуатацию домов, которые были брошены застройщиками. Те объекты, которые требуют завершения строительства, но в них уже живут люди, будут достраивать другие компании по заказу киевской администрации.

Такое обещание дал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Об этом сообщается на сайте МВД.

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О каких объектах идет речь:

ЖК "Флагман",

"Стародарницкий",

"Новая Волна",

"Семейный Уют",

"МегаСити"

"Демеевский квартал".

Это все незавершенные стройки компании "Укогруп".

В каких условиях живут люди

Рассказывая о реалиях в которых живут обманутые покупатели квартир в этих комплексах, Антон Геращенко взял в пример печально известный "Демеевский квартал".

Тысячи людей около пяти лет живут без нормальных условий. Отапливают дома дровами, не имеют канализации, водоснабжения, платят двойную цену за электроэнергию,

– сказал Геращенко.

Замминистра провел телефонный разговор с руководством компании ДТЭК по поводу ввода в эксплуатацию электричества в недостроях.

"Наш план следующий: вместе с КГГА, с новым руководителем Государственного архитектурно-строительного контроля разработать упрощенную систему введения в эксплуатацию тех домов, которые были брошены застройщиками, где невозможно в настоящем порядке довести дело до конца, но там уже живут люди", – сообщил Геращенко.

Встреча с обманутыми владельцами квартир / Фото МВД

Он также добавил, что вместе с Министерством юстиции будет отработан механизм выявления имеющихся фактов двойных продаж объектов недвижимости и недопущению таких фактов в будущем.

Заброшенные застройки хотят "легализовать"

По словам заместителя министра внутренних дел, уже готовятся поправки к постановлению Кабмина, в которых речь пойдет о том, что есть общая процедура и она соблюдается застройщиком, а есть ситуации, когда люди уже проживают в домах, брошенных на произвол судьбы застройщиками. Эти дома при содействии городских властей будут вводиться в эксплуатацию по упрощенной процедуре.

Отдельно будет решен вопрос как достроить дома, которые сейчас заброшены застройщиками.

Сейчас мы готовим экспериментальную схему через процедуру банкротства. Городская власть забирает права у застройщика, покинувшего объект, и предлагает другим застройщикам завершить проект,

– добавил Геращенко.