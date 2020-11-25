В Киеве власти обещают достроить заброшенные застройщиками объекты
КГГА и МВД разрабатывают упрощенную систему ввода в эксплуатацию домов, которые были брошены застройщиками. Те объекты, которые требуют завершения строительства, но в них уже живут люди, будут достраивать другие компании по заказу киевской администрации.
Такое обещание дал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Об этом сообщается на сайте МВД.
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О каких объектах идет речь:
- ЖК "Флагман",
- "Стародарницкий",
- "Новая Волна",
- "Семейный Уют",
- "МегаСити"
- "Демеевский квартал".
Это все незавершенные стройки компании "Укогруп".
В каких условиях живут люди
Рассказывая о реалиях в которых живут обманутые покупатели квартир в этих комплексах, Антон Геращенко взял в пример печально известный "Демеевский квартал".
Тысячи людей около пяти лет живут без нормальных условий. Отапливают дома дровами, не имеют канализации, водоснабжения, платят двойную цену за электроэнергию,
– сказал Геращенко.
Замминистра провел телефонный разговор с руководством компании ДТЭК по поводу ввода в эксплуатацию электричества в недостроях.
"Наш план следующий: вместе с КГГА, с новым руководителем Государственного архитектурно-строительного контроля разработать упрощенную систему введения в эксплуатацию тех домов, которые были брошены застройщиками, где невозможно в настоящем порядке довести дело до конца, но там уже живут люди", – сообщил Геращенко.
Встреча с обманутыми владельцами квартир / Фото МВД
Он также добавил, что вместе с Министерством юстиции будет отработан механизм выявления имеющихся фактов двойных продаж объектов недвижимости и недопущению таких фактов в будущем.
Заброшенные застройки хотят "легализовать"
По словам заместителя министра внутренних дел, уже готовятся поправки к постановлению Кабмина, в которых речь пойдет о том, что есть общая процедура и она соблюдается застройщиком, а есть ситуации, когда люди уже проживают в домах, брошенных на произвол судьбы застройщиками. Эти дома при содействии городских властей будут вводиться в эксплуатацию по упрощенной процедуре.
Отдельно будет решен вопрос как достроить дома, которые сейчас заброшены застройщиками.
Сейчас мы готовим экспериментальную схему через процедуру банкротства. Городская власть забирает права у застройщика, покинувшего объект, и предлагает другим застройщикам завершить проект,
– добавил Геращенко.
- Компания "Укогруп" обманывала тысячи украинцев в течение 10 лет.
- Она принадлежит Анатолию Войцеховскому.
- С 2005 года он построил более 40 незаконных застроек в Киеве.
- Застройщика считают создателем огромной строительной пирамиды.
- Войцеховский скрывается от закона в Польше.
- Некоторые другие участники группы, организованной Войцеховским, уже осуждены.
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