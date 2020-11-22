В Киеве водитель джипа влетел в припаркованные авто: видео последствий
На улице Урловской в Киеве 22 ноября водитель Jeep въехал в припаркованные машины. В результате повреждения получили 7 машин.
Неприятный инцидент произошел в Дарницком районе Киеве 22 ноября. Про это сообщают в Фейсбуке "Киева Оперативного".
Читайте также В Киеве водитель потерял сознание и на скорости влетел в остановку: шокирующее видео
На улице Урловской водитель автомобиля Jeep влетел в припаркованные машины. В результате этого существенные повреждения получили 7 автомобилей.
Сейчас патрульные полицейские выясняют причины этого происшествия.
В столице водитель джипа влетел в припаркованные машины: видео последствий
Инцидент произошел на улице Урловской: смотрите карту
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter