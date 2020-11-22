На улице Урловской в Киеве 22 ноября водитель Jeep въехал в припаркованные машины. В результате повреждения получили 7 машин.

Неприятный инцидент произошел в Дарницком районе Киеве 22 ноября. Про это сообщают в Фейсбуке "Киева Оперативного".

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На улице Урловской водитель автомобиля Jeep влетел в припаркованные машины. В результате этого существенные повреждения получили 7 автомобилей.

Сейчас патрульные полицейские выясняют причины этого происшествия.

Обратите внимание! В Киевском районе Одессы вечером 10 ноября произошла ужасная авария с пострадавшими. Серебристая легковушка влетела в припаркованную с нарушением легковушку, а затем сбила людей, которые стояли на остановке.

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Инцидент произошел на улице Урловской: смотрите карту​