Довольно жесткая авария случилась днем 24 декабря в центре Киева на улице Короленковской. Водитель автомобиля Audi влетел сразу в 4 машины.

Сейчас на месте аварии работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства ДТП. Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный".

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Водитель "немца" находится в карете скорой. Ему оказывают необходимую помощь.

Приступ эпилепсии

По предварительным данным, у владельца Audi во время движения произошел приступ эпилепсии. Почему при таком диагнозе он имел права на управление транспортным средством, неизвестно.

Согласно постановлению Минздрава, которое было принято в 2018 году, больным эпилепсией запрещено находиться за рулем транспортных средств.

Около 12:00 "немец" догнал несколько машин, после чего влетел в забор. Машины получили существенные повреждения.

Действительно ли у мужчины есть проблемы со здоровьем, выясняют следователи. Сейчас движение по улице существенно ограничено.

Смотрите видео с места масштабного ДТП на улице Короленковской в Киеве: