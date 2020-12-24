Из-за приступа эпилепсии: в Киеве водитель элитного Audi разбил 5 автомобилей – видео
Довольно жесткая авария случилась днем 24 декабря в центре Киева на улице Короленковской. Водитель автомобиля Audi влетел сразу в 4 машины.
Сейчас на месте аварии работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства ДТП. Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный".
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Водитель "немца" находится в карете скорой. Ему оказывают необходимую помощь.
Приступ эпилепсии
По предварительным данным, у владельца Audi во время движения произошел приступ эпилепсии. Почему при таком диагнозе он имел права на управление транспортным средством, неизвестно.
Согласно постановлению Минздрава, которое было принято в 2018 году, больным эпилепсией запрещено находиться за рулем транспортных средств.
Около 12:00 "немец" догнал несколько машин, после чего влетел в забор. Машины получили существенные повреждения.
Действительно ли у мужчины есть проблемы со здоровьем, выясняют следователи. Сейчас движение по улице существенно ограничено.
Смотрите видео с места масштабного ДТП на улице Короленковской в Киеве:
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