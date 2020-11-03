В Киеве нетрезвый беглец бросил машину, когда увидел полицию, но машина продолжила движение и наехала на патрульный автомобиль. Трагикомическое событие произошло 2 ноября.

А сначала мужчина сбежал от своей бывшей жены и угнал ее служебную машину. Она позвонила на 102 и рассказала, что он забрал ключи и деньги. Об этом пишут на странице фейсбук патрульной полиции Киева.

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Женщина сказала, что мужчина был очень пьяным, но она не смогла его остановить и дебошир отправился искать приключения.

И он их нашел. На бульваре Кольцова мужчина заметил авто патрульных. Чтобы избежать встречи с правоохранителями, водитель оставил Peugeot прямо на дороге, но машина продолжила двигаться и ударилась в патрульную.

Похищенная машина / Фото Нацполиции

Когда беглеца поймали, оказалось, что содержание алкоголя в его крови превышает норму в 14 раз – 2,82 промилле.

Мужчине выписали три админки – за пьяное вождение, за ДТП и за то, что у него не было документов на машину.

В Украине ввели уголовную ответственность за пьяное вождение в 2020 году. Но эта норма просуществовала всего два дня. Нардепы ее отменили. Теперь хотят усилить ответственность за это, но в рамках кодекса об административных нарушениях.