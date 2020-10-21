В Киеве водитель Peugeot сбил курьера Glovo: похоже, что намеренно
В Киеве 21 октября на улице Саксаганского Peugeot (BC2955IM) резко повернула и сбила курьера Glovo на скутере. Свидетели ДТП уверены, что водитель машины сделал это намеренно.
Видео инцидента, произошедшего в центре Киева, снял другой участник движения, ехавший вслед за Peugeot. О ДТП сообщили в сообществе "Киев Оперативный".
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Причины такого поведения водителя Peugeot неизвестны.
В Glovo ситуацию комментировать отказались, а полиция пока не сообщает подробности этого инцидента. Состояние водителя скутера также неизвестно.
Смотрите видео об этом вопиющем случае:
ДТП с участием курьеров Glovo случаются довольно часто. К сожалению, были и летальные исходы.
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