В Киеве блогер Валерий Буткевич снимает свои правонарушения на видео и выкладывает их в Instagram. На свою машину он прицепил "липовую" мигалку и чувствует себя "королем дорог".

Стать известным он решил сам – на его страницу в Instagram подписаны более 800 человек. Кто-то из них и "слил" водителя сообществу "Киев Оперативный".

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В сториз парень хвастается своими "доблестями" – как объезжает пробки по встречной полосе, катается по тротуарам и буднично превышает скорость. Иногда за ним охотятся полицейские, однако он ловко их "отшивает".

Смотрите видео об этом "герое":

На этом видео зафиксировано достаточно нарушений для лишения водителя прав управления авто, впрочем, блогер продолжает подвергать опасности киевлян и снимать новые ролики.

Пользователи соцсетей идентифицировали "гонщика". Вероятно, что его зовут – Буткевич Валерий Валерьевич. Ему 28 лет.

Судя по странице в фейсбук он ранее работал продавцом в салоне Subaru, а потом стал автоблогером.



Скриншот страницы в фейсбук

В Instagram он подписан как valeron_kyiv. Именно здесь он и выкладывает свои правонарушения. Правда, доступ к странице ограничен – его видео и фото могут просматривать только подписчики.

Скриншот Instagram

Пока точно не известно, на какой именно машине он совершает правонарушения – Porsche или Subaru. Возможно "гонками" он занимается с другом на обоих авто.

В комментариях в соцсетях люди подчеркнули, что у водителя есть специальное удостоверение – так называемый "оперативный талон". Его можно увидеть на одном из видео, где "гонщик" разговаривает с полицейскими.

Это документ, который якобы выдают в МВД – своеобразный пропуск, который предоставляет водителю определенные льготы. В МВД опровергают информацию о существовании "оперативного талона", однако СМИ несколько раз фиксировали нарушителей, которые решали свои проблемы с полицией с его помощью.

Также на видео заметно, что в автомобиле есть мигалки, которые водитель купил в соцсетях. В полиции говорят, что такая игрушка не совсем похожа на настоящие мигалки полиции, поэтому ее не запрещают. Но разве понимают разницу в этих штуках рядовые водители.