Из-за смерти водителя неуправляемое такси протаранило ограждение и вылетело на тротуар в Киеве
В Киеве в Деснянском районе водитель такси умер за рулем. В результате автомобиль Skoda Fabia сбил ограждение и вылетел на тротуар. Инцидент произошёл на проспекте Шухевича вечером 6 декабря.
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Известно, что машина двигалась по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Но прямо во время движения выпрыгнула на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения. После этого авто оказалось на тротуаре и велосипедной дорожке. Об этом сообщают "Вартові. Еспресо".
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В итоге машина проехала около 40 метров. Но прямо перед заездом на АЗС остановилась.
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По словам свидетелей, когда они подошли к машине, то увидели водителя без сознания. Медики скорой, прибывшие на вызов, констатировали смерть. По предварительным данным, мужчина скончался во время движения. Собственно из-за этого автомобиль стал неуправляемым и произошло ДТП.
На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выяснит следствие.
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Водитель такси умер за рулем в Киеве: последствия ДТП / Фото "Еспресо"
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