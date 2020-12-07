В Киеве в Деснянском районе водитель такси умер за рулем. В результате автомобиль Skoda Fabia сбил ограждение и вылетел на тротуар. Инцидент произошёл на проспекте Шухевича вечером 6 декабря.

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Известно, что машина двигалась по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Но прямо во время движения выпрыгнула на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения. После этого авто оказалось на тротуаре и велосипедной дорожке. Об этом сообщают "Вартові. Еспресо".

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В итоге машина проехала около 40 метров. Но прямо перед заездом на АЗС остановилась.

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По словам свидетелей, когда они подошли к машине, то увидели водителя без сознания . Медики скорой, прибывшие на вызов, констатировали смерть. По предварительным данным, мужчина скончался во время движения. Собственно из-за этого автомобиль стал неуправляемым и произошло ДТП.

На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выяснит следствие.

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