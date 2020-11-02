Неприемлемая ситуация произошла в Киеве 1 ноября – на Позняках водитель Hyundai ударил женщину, она была с детьми – одного ребенка держала на руках.

Инцидент произошел на улице Драгоманова, 2б на Позняках. Видео выложили на телеграм-канале "Ху*вый Киев".

Читайте также В Киеве задержали очень пьяного "минера" мосту Патона: детали

Во дворе жилых домов водитель выезжал со стоянки и едва не наехал на ребенка, который гулял рядом с мамой.

Мать ребенка со злости ударила машину самокатом. Но водитель оказался настоящим "мужчиной". Он вышел из машины и в ответ ударил ее по лицу. У женщины пошла кровь. В этот момент мама держала на руках еще одного ребенка.

Водитель разговаривал с кавказским акцентом.

Смотрите видео об этом инциденте, (18+):

В полиции сообщили, что личность мужчины установлена. Ему 37-38 лет. Он живет в Киеве.

Сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента.