Чуть не наехал на ребенка, а потом ударил маму : в Киеве водитель напал на женщину – видео 18+
Неприемлемая ситуация произошла в Киеве 1 ноября – на Позняках водитель Hyundai ударил женщину, она была с детьми – одного ребенка держала на руках.
Инцидент произошел на улице Драгоманова, 2б на Позняках. Видео выложили на телеграм-канале "Ху*вый Киев".
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Во дворе жилых домов водитель выезжал со стоянки и едва не наехал на ребенка, который гулял рядом с мамой.
Мать ребенка со злости ударила машину самокатом. Но водитель оказался настоящим "мужчиной". Он вышел из машины и в ответ ударил ее по лицу. У женщины пошла кровь. В этот момент мама держала на руках еще одного ребенка.
Водитель разговаривал с кавказским акцентом.
Смотрите видео об этом инциденте, (18+):
В полиции сообщили, что личность мужчины установлена. Ему 37-38 лет. Он живет в Киеве.
Сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента.
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