В Киеве 1 декабря патрульная полиция задержала пьяного водителя. Он долго убегал от патрульных, а когда все-таки его догнали, то мужчина притворялся, что на самом деле он просто пьяный пассажир.

Машина полиции выехала на встречную полосу, поскольку правоохранители спешили на помощь коллегам, которые находились на месте масштабного ДТП. Но планы изменились – патрульных опередил Renault. Об инциденте сообщили на фейсбук-странице Патрульной полиции Киева.

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Пьяный водитель решил, что ему тоже разрешено нарушать правила и поехал по встречной.

Полицейские подавали водителю сигнал об остановке, зато водитель начал убегать, во время чего совершал опасные маневры. Патрульные поехали за Renault на АЗС. Водитель — очевидец гонки решил помочь полиции и собственным транспортом заблокировал беглецу выезд.

После остановки беглец переместился на пассажирское сиденье и настаивал, что не управлял автомобилем, несмотря на то, что находился в салоне один. Патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования мужчина отказался.

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