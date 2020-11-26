Совсем дикой гонкой отметился вечер 25 ноября на улице Юрия Шумского. Несколько патрулей полиции пытались догнать водителя старенького "ВАЗа", который отчаянно пытался убежать.

Прекратились гонки задержанием нарушителя правил дорожного движения. Как сообщает "Киев оперативный", водитель автомобиля российского автопрома находился в состоянии опьянения.

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В полиции инцидент официально пока не прокомментировали.

Что известно о гонках с копами в Киеве на Березняках

По предварительным данным, водитель "ВАЗа" нарушил правила дорожного движения, из-за чего патрульные требовали от него остановиться. Впрочем, мужчина решил этого не делать и пытался уехать как можно дальше от копов. Так начинались гонки.

Смотрите видео погони патрульных за водителем-нарушителем в Киеве:

Завершились же они тем, что водитель через пробитое колесо выехал за пределы проезжей части и врезался в кучу запаркованных автомобилей. Тогда же к нему подбежали правоохранители, которые его и задержали.

Сколько машин разбил владелец "ВАЗа" из-за нежелания остановиться по требованию правоохранителей, неизвестно. Судя по видео, пострадали по крайней мере 3 автомобиля.

Смотрите видео задержания водителя "ВАЗ", который убегал от патрульных в Киеве: