В Киеве попала на видео драка между водителями маршрутного такси и трамвая. Они выясняли свои отношения посреди улицы.

Из-за чего именно возник конфликт неизвестно. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в фейсбуке Игорь Луценко.

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На записи можно увидеть, что водитель маршрутного такси оставил свое транспортное средство на трамвайных путях, чем блокировал возможность проезда трамвая. В то же время водитель трамвая решил убедить его убрать маршрутку, устроив драку.

Будущее транспорта Киева борется с прошлым,

– подписал видео автор публикации.

Согласно опубликованным кадрам, ни один участник драки не пострадал.

Конфликт водителей в Киеве: видео 18+