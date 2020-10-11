В Киеве водители устроили драку посреди улицы: видео
В Киеве попала на видео драка между водителями маршрутного такси и трамвая. Они выясняли свои отношения посреди улицы.
Из-за чего именно возник конфликт неизвестно. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в фейсбуке Игорь Луценко.
Читайте также В Киеве произошло ДТП с участием "скорой": пострадали 2 человека – фото, видео
На записи можно увидеть, что водитель маршрутного такси оставил свое транспортное средство на трамвайных путях, чем блокировал возможность проезда трамвая. В то же время водитель трамвая решил убедить его убрать маршрутку, устроив драку.
Будущее транспорта Киева борется с прошлым,
– подписал видео автор публикации.
Согласно опубликованным кадрам, ни один участник драки не пострадал.
Конфликт водителей в Киеве: видео 18+