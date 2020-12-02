Авария произошла около 3:40 2 декабря на проспекте Победы. Грузовик DAF с цистерной молока на полной скорости влетел в припаркованную на обочине фуру.

В результате аварии у дальнобойщика на DAF не было ни единого шанса выжить, сообщает "Киев Оперативный". Он погиб мгновенно.

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Водитель Renault утверждает, что выехал на обочину для того, чтобы поспать в кабине.

Что известно о смертельной аварии с грузовиками в Киеве

По предварительным данным, водитель DAF заснул за рулем и выехал с проезжей части. От удара кабину грузовика смяло, а тягач отбросило на немалое количество метров.

Водитель автоцистерны влетел в тягач / Фото "Киев Оперативный"

Медики скорой, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть погибшего водителя. Его тело вырезали из салона спасатели ГСЧС.

Спасатели достали тело погибшего сзади кабины / Фото "Киев оперативный"

На месте происшествия работали следователи, которые будут выяснять все обстоятельства аварии.

По факту ДТП с погибшим копы должны открыть уголовное производство.



Тягач отбросило на несколько метров / Фото "Киев Оперативный"