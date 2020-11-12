Очередная авария со смертельным исходом произошла в ночь на 12 ноября на улице Медовой Соломенского района Киева. По предварительным данным, водитель Volkswagen, попавший в ДТП, был нетрезв.

Подробности ночного ДТП сообщили в полиции Киева. Досудебное расследование инцидента продолжается, поэтому некоторые обстоятельства ДТП копам еще не известны.

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В результате аварии погиб пассажир легковушки, а сам водитель получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу.

Вылетел с дороги

По предварительным данным, владелец автомобиля ехал по улице Медовой на большой скорости. Когда он не справился с управлением и вылетел с дороги, Volkswagen влетел в бетонный забор с такой силой, что разнес его.

От удара передняя часть машины была смята до основания. Сама легковушка перевернулась на крышу.

Пассажир машины получил не совместимые с жизнью травмы и погиб на месте происшествия.

До 8 лет заключения

По данным правоохранителей, проверка водителя на драгере показала, что он употреблял алкоголь. Поскольку в результате ДТП погиб человек, копы открыли уголовное производство. Санкция этой статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Именно такой срок заключения может получить 19-летний юноша, если его вину признает суд.