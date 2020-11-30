Довольно эпическое ДТП произошло утром 30 ноября на перекрестке Уманской улицы и Чоколовского бульвара. Из-за аварии на месте образовалась серьезная пробка.

О ДТП, которое произошло по вине сразу обоих водителей, сообщили в патрульной полиции Киева. В результате столкновения Volkswagen и Opel получили не очень серьезные повреждения.

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Однако, судя по всему, на капитальный ремонт машин за счет страховой рассчитывать водители автомобилей не смогут.

Обоюдная вина

Как утверждают патрульные, водитель Opel не предоставил преимущество в движении "немцу" и повернул налево. Volkswagen же поехал прямо, хотя на перекрестке был установлен знак, разрешающий ему ехать с такой полосы только направо.

При этом в ДТП суд может признать виновным лишь одного из водителей. Патрульные составили протокол о нарушении правил дорожного движения, которые привели к ДТП только на водителя Volkswagen.

Владельцу "итальянца" выписали постановление о нарушении требований дорожных знаков.

Впрочем, в суде могут признать, что виновны в аварии оба водителя. В таком случае они могут получить частичную компенсацию от страховых компаний.

Смотрите видео столкновения Opel и Volkswagen в Киеве: