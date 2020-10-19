Прямо во время движения в Киеве утром 19 октября загорелся грузовик Mercedes. Пожар ликвидировали. Никто не пострадал.

Из-за этого инцидента на дороге образовался затор. Об этом пишут в сообществе "Киев Оперативный".

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ДТП произошло недалеко от станции метро "Левобережная". Пожарные ГСЧС быстро ликвидировали возгорание. А прохожие снимали чрезвычайную ситуацию на видео.

К счастью, водитель грузовика и другие люди не пострадали.

Смотрите видео пожара:

К слову, в районе метро "Левобережная" расположена важная транспортная развязка.

Немало киевлян и гостей столицы едут через нее каждый день на метро, автобусах, маршрутках, а также на собственном транспорте.