В Киеве возле метро "Левобережная" горел грузовик
Прямо во время движения в Киеве утром 19 октября загорелся грузовик Mercedes. Пожар ликвидировали. Никто не пострадал.
Из-за этого инцидента на дороге образовался затор. Об этом пишут в сообществе "Киев Оперативный".
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ДТП произошло недалеко от станции метро "Левобережная". Пожарные ГСЧС быстро ликвидировали возгорание. А прохожие снимали чрезвычайную ситуацию на видео.
К счастью, водитель грузовика и другие люди не пострадали.
Смотрите видео пожара:
К слову, в районе метро "Левобережная" расположена важная транспортная развязка.
Немало киевлян и гостей столицы едут через нее каждый день на метро, автобусах, маршрутках, а также на собственном транспорте.
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