Это произошло вечером 12 октября недалеко от метро "Минская", что в столичном спальном районе Оболонь. Прохожие задержали странного мужчину, а потом его забрала скорая.

Причины поведения мужчины неизвестны, но он был наполовину раздет, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения. Об инциденте сообщило сообщество "Киев Оперативный".

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Поведение экзальтированного мужчины шокировало прохожих, впрочем, среди них нашлись отчаянные, что смогли остановить его и задержать до прибытия полиции. Таким образом был спасен как сам любитель экстрима, так и люди вокруг.

Возле ТЦ SmartPlaza, что на Минской, какой-то неадекватный мужик порезал себе вены, а затем пытался выколоть свой же глаз. Люди, которые проходили мимо, держали его, пока не приехали врачи скорой,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео об этом вопиющем случае. Внимание! Присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика, +18:

К сожалению, такие случаи происходят в столице часто. Недавно другой "артист" бросался под машины и также резал себе руки.

Также на прошлых выходных другой мужчина под воздействием наркотиков пытался сжечь дом на Воздвиженке, а затем начал крушить машины. Свой поступок он пытался объяснить "делом национальной безопасности", однако копы оказались не слишком доверчивы и посадили нарушителя в тюрьму.