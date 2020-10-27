Возле станции метро "Харьковская" утром 27 октября разгуливал совершенно голый молодой человек. Из-за чего именно он ходил по улицам города без обуви и одежды, неизвестно.

Обнаженного мужчину, который ходил по проспекту Николая Бажана, сняли на видео очевидцы, написали в сообществе "Позняки Осокорки Харьковский" в фейсбуке.

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Судя по записи, мужчина не комплексовал из-за собственного вида, но прикрывал переднюю часть тела рукой, а заднюю – картонкой.

Что известно об обнаженном прохожем на Харьковском

Перейдя дорогу на улице Декабристов, он пошел дальше по Харьковскому массиву. Ни водители, которые видели такого необычного прохожего, ни другие свидетели происшествия ничего у мужчины не спрашивали.

Своеобразный флешмоб

За последние несколько месяцев в разных районах Киева замечали обнаженных мужчин, гулявших по правительственному кварталу, на Кловском спуске, на Оболони и других местах столицы.

Смотрите видео с обнаженным мужчиной на Харьковском массиве: