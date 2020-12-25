Инцидент произошел на улице Автозаводской в Оболонском районе Киева около 4:00 утра 25 декабря. Вблизи одного из ресторанов раздался громкий взрыв.

Что именно за предмет взорвался на Оболони, следователи пока не знают. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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По данным издания "РБК-Украина", взрыв произошел возле ресторана "Золотой шафран".

Что известно о взрыве на Оболони

Сообщение о преступлении поступило на линию "102" около 4:00. После него на место происшествия прибыли взрывотехники, патрульные, кинологи и следователи.

Копы установили, что в результате происшествия никто не пострадал, но волна повредила окна и фасад здания ресторана.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к заведению подошел мужчина, который оставил у лестницы пакет. Как только он ушел, раздался взрыв.

Произошедшее правоохранители сейчас квалифицировали как умышленное повреждение имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Если полицейские найдут виновных, им грозит от 3 до 10 лет заключения.