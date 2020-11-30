В Киеве на улице Банковой возле здания Офиса Президента готовятся к новогодним праздникам – монтируют каток. Это уже традиция. В прошлом году он был бесплатным для всех посетителей.

Сейчас территорию будущего катка загородили забором и разложили внутри материалы. Об этом передает Big Kyiv.

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Когда откроется каток – пока неизвестно. Вероятно, в этом году он также будет бесплатным.



Рабочие уже начали монтировать деревянную основу / Фото Big Kyiv

В то же время сам президент Владимир Зеленский обсуждает с правительством вопрос введения локдауна. По информации в СМИ, его могут ввести как раз на новогодние праздники.

Ранее 24 канал писал, что никаких массовых гуляний, концертов и других масштабных празднований нового 2021 года в Киеве не предвидится.Из-за пандемии коронавируса празднование пройдет без концертов и с соблюдением карантинных правил.