В Киеве на улице Банковой прямо возле Офиса президента продолжает расти новогодний городок. Уже установили большую карусель, а также маленькие домики для продажи еды и сувениров.

Ранее в этой зоне начали обустраивать каток. Журналистка 24 канала побывала на месте и сфотографировала процесс подготовки к новогодним праздникам.

Читайте также "Сложно ожидать инноваций": в ОП раскритиковали снятие шляпы с главной елки Украины

Похоже, в Офисе президента решили поразить киевлян и гостей столицы масштабом празднования. Огромную карусель установили прямо у входа в здание.

В Киеве на Банковой обустраивают новогодний городок: смотрите фото

Сейчас это выглядит не очень празднично – на фоне карусели и домиков пикетируют моряки.



Пикет моряков / Фото 24 канала

Празднование Нового года-2021 в Киеве: что известно