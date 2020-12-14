В Киеве возле Офиса президента установили большую карусель: фото
В Киеве на улице Банковой прямо возле Офиса президента продолжает расти новогодний городок. Уже установили большую карусель, а также маленькие домики для продажи еды и сувениров.
Ранее в этой зоне начали обустраивать каток. Журналистка 24 канала побывала на месте и сфотографировала процесс подготовки к новогодним праздникам.
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Похоже, в Офисе президента решили поразить киевлян и гостей столицы масштабом празднования. Огромную карусель установили прямо у входа в здание.
В Киеве на Банковой обустраивают новогодний городок: смотрите фото
Сейчас это выглядит не очень празднично – на фоне карусели и домиков пикетируют моряки.
Пикет моряков / Фото 24 канала
Празднование Нового года-2021 в Киеве: что известно
- Столица, несмотря на пандемию COVID-19, не отказалась от новогодних мероприятий. Власти решили по-своему защитить людей от болезни – праздничные локации будут размещать на протяжении специального маршрута от Арки Дружбы Народов до Контрактовой площади. В КГГА считают, что это позволит уменьшить скопление людей в одном месте.
- Киевляне и гости столицы смогут посмотреть на главную елку на Софиевской площади, но конечно будут действовать карантинные ограничения и меры безопасности. Будет проводиться регулярная дезинфекция, надзор за соблюдением социальной дистанции, надо обязательно носить маску.
- Вокруг главной елки раздули большой скандал – церкви и некоторым людям не понравилось, что организаторы украсили ее шляпой. Ее уже сняли, но в Офисе президента раскритиковали такое решение.
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