В Днепровском районе Киева 23 ноября правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нанесении ножевого ранения киевлянину. По данным следствия, между незнакомыми мужчинами произошел конфликт.

Об инциденте, который произошел на улице Строителей, сообщили в полиции Киева. Мужчины поссорились возле торгового центра DOMA Center.

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Один из них якобы достал нож и ударил им оппонента.

Подробности нападения на перехожего в Киеве

Как утверждают правоохранители, с заявлением о совершенном преступлении к ним обратился сам пострадавший. Когда на место происшествия прибыли копы, им удалось достаточно быстро установить личность предполагаемого нападавшего.

Мужчину задержали. Подозреваемым оказался 39-летний житель Сумщины, у которого уже были проблемы с законом.

Пострадавшего с проникающим ранением живота госпитализировали в больницу.

По факту преступления открыто уголовное производство по статье хулиганство. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.

Злоумышленника уже посадили в СИЗО.

Подозреваемый в нападении находится в СИЗО / Фото пресс-службы полиции Киева