В Киеве 22 декабря в складском помещении на улице Святошинской, 32 начался мощный пожар. В одном из помещений были кислородные баллоны. Пожарные не допустили взрыва.

Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

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От огня на одном из помещений обвалилась крыша. В Святошинском районе столицы виден черный густой дым. К счастью никто не пострадал. Спасатели вынесли из здания 3 кислородные баллоны, что предотвратило их взрыв.

В Золочевском районе Львовщины 21 декабря случился пожар в жилом доме. Его владелец едва не погиб – он отравился продуктами горения. Однако мужчине повезло, что неравнодушные соседи спасли его, вытащив через окно.

На территории Краматорского завода энергетического машиностроения вечером 21 декабря вспыхнул пожар. Возгорание удалось ликвидировать через 2 часа. К счастью, обошлось без жертв.