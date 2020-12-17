В Киеве правоохранители 15 декабря поймали "на горячем" медика – работницу военного госпиталя. Она требовала 2300 долларов от участника российско-украинской войны за справку об инвалидности.

Когда мужчина принес сумму, в кабинет ворвались правоохранители и задержали врача. Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также В Киеве поймали грабителя: он поскользнулся когда увидел полицию

Судя по фотографиям, это женщина. Ей грозит тюрьма на срок от 3 до 6 лет. Все обстоятельства дела будет выяснять Государственное бюро расследований.



Правоохранители пересчитывают деньги / Фото Киевской городской прокуратуры



Похоже, что часть взятки была в гривнах / Фото Киевской городской прокуратуры

Ранее сайт 24 канала писал, что во Львове напали на двоих активистов и в то же время участников войны на Донбассе. Злоумышленниками оказались сотрудники полиции – они были нетрезвыми. Инцидент произошел примерно в полночь 16 ноября.