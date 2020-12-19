В Киеве, в день святого Николая, зажгли главную елку. Правда, во время торжественной церемонии произошел один неприятный инцидент – загорелась гирлянда с одной стороны красавицы.

Пожар во время церемонии зажжения главной елки в Киеве: что известно

Возгорание произошло сразу после включения праздничной иллюминации: огонь охватил одно из украшений – шарик, часть световой композиции, располагавшейся ближе к собору. Однако пожарные быстро потушили пламя, и остался только один дым. Об этом сообщает 24 канал.

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Во время зажжения главной елки в Киеве произошел пожар: смотрите видео

Правда, в сети все же опубликовали фото и видео, как горит гирлянда.



Во время зажжения главной елки в Киеве загорелась гирляда​ / Фото Kievmap

Благодаря своевременной реакции пожарных в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Более того, о происшествии сообщили и на сцене. Однако, заверили посетителей праздника, ничего страшного не произошло. После праздничную церемонию зажжения елки продолжили.

Комментарий ГСЧС

Спасатели уточнили, что возгорание произошло после зажжения бенгальских огней. Его ликвидировали пожарные на месте с помощью порошкового огнетушителя. Дополнительные силы не привлекали. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

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У Києві на Софійській площі запалили вогні на головній ялинці країни. Під час урочистого відкриття сталася пожежа — вогонь охопив одну з прикрас. Її оперативно загасили рятувальники pic.twitter.com/mtSGfuRZxL — hromadske (@HromadskeUA) December 19, 2020

В Киеве во время зажжения главной елки загорелось одно из украшений: возгорание быстро ликвидировали, торжества даже не останавливали / Фото 24 канала​