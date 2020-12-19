В Киеве во время зажжения главной елки произошел пожар: видео, фото
В Киеве, в день святого Николая, зажгли главную елку. Правда, во время торжественной церемонии произошел один неприятный инцидент – загорелась гирлянда с одной стороны красавицы.
Пожар во время церемонии зажжения главной елки в Киеве: что известно
Возгорание произошло сразу после включения праздничной иллюминации: огонь охватил одно из украшений – шарик, часть световой композиции, располагавшейся ближе к собору. Однако пожарные быстро потушили пламя, и остался только один дым. Об этом сообщает 24 канал.
К теме В Киеве зажгли главную елку страны: фото, видео представления
Во время зажжения главной елки в Киеве произошел пожар: смотрите видео
Правда, в сети все же опубликовали фото и видео, как горит гирлянда.
Во время зажжения главной елки в Киеве загорелась гирляда / Фото Kievmap
Благодаря своевременной реакции пожарных в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Более того, о происшествии сообщили и на сцене. Однако, заверили посетителей праздника, ничего страшного не произошло. После праздничную церемонию зажжения елки продолжили.
Комментарий ГСЧС
Спасатели уточнили, что возгорание произошло после зажжения бенгальских огней. Его ликвидировали пожарные на месте с помощью порошкового огнетушителя. Дополнительные силы не привлекали. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.
Кстати На Херсонщине сгорела новогодняя елка из-за замыкания в гирлянде: фото
В Киеве во время зажжения главной елки загорелось одно из украшений: возгорание быстро ликвидировали, торжества даже не останавливали / Фото 24 канала
Поделиться новостью