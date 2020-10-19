В столице Украины 17 октября в рамках всеукраинской акции высадке миллиона деревьев активисты в разных районах города посадили елки, березы, дубы, тюльпановые деревья и другие растения.

Деревья высаживали в семи местах столицы. Об этом сообщает "Киевзеленстрой".

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Всего с начала 2020 года зеленстроевцы высадили в разных районах Киева более 5 600 деревьев. В этот раз работы происходили в таких местах:

5 елей, 10 берез и 2 тюльпановые деревья в парке "Отрадный" в Соломенском районе;

620 сеянцев дуба красного и 15 рябин в лесах КП ЛПГ "Конча-Заспа";

150 деревьев на улице Богатырской в Оболонском районе;

50 деревьев в Голосеевском парке;

10 деревьев в парке "Сырецкая роща" в Шевченковском районе;

20 платанов и 5 сакур на Русановской набережной в Днепровском районе;

На проспекте Бажана в Дарницком районе завершили создавать зеленую защитную полосу – досадили 60 кленов и 50 катальп.

Дождливая погода не помешала добрым делам.

"Высадку деревьев мы планируем заранее, еще до того, как становится понятным прогноз погоды – будет дождь или будет светить солнце. Поэтому толоки происходили, как и в предыдущие осенние выходные – все по плану", – говорится на странице фейсбук "Киевзеленстроя".