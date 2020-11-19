Ради квартиры: в Киеве выстрелом в голову убили 30-летнюю женщину – видео
Жестокое убийство киевлянки произошло на улице Ягодной в Голосеевском районе Киева. 13 ноября прохожие нашли там женщину с окровавленной головой.
Как выяснилось, женщину убили выстрелом в голову, сообщили в полиции Киева. Впоследствии по подозрению в совершении преступления поймали 44-летнего жителя столицы.
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Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Что известно об убийстве женщины в Киеве
После приезда на месте инцидента следователи обнаружили гильзу от огнестрельного оружия, а также неиспользованный патрон.
На месте убийства полицейские нашли вещественные доказательства / Фото полиции Киева
Только через 3 суток после убийства правоохранители установили личность погибшей, что позволило выйти на след предполагаемого убийцы.
Как утверждает руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, на причастность киевлянина к преступлению копам указали свидетели.
Ужасное убийство женщины раскрыли за несколько суток / Фото полиции Киева
Мотивом убийства, по данным следствия, было желание мужчины завладеть квартирой убитой и ее сестры.
Не единственное убийство
Сейчас копы продолжают следственные действия в отношении подозреваемого, а также пытаются установить его сообщников. По предварительным данным, фигурант дела ради недвижимости в Киеве мог совершить не одно убийство.
Смотрите видео полиции с места убийства женщины в Киеве:
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