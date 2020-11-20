Дважды стрелял в знакомого: в Киеве за покушение на убийство задержали иностранца – фото
В подъезде одного из домов на улице Олеся Гончара в Киеве 20 ноября произошла перестрелка, в результате которой получил ранения 34-летний мужчина. В совершении преступления подозревают иностранца.
Личность предполагаемого преступника правоохранители установили благодаря камерам видеонаблюдения, которые установили в Киеве в рамках программы "Безопасный город", сообщили в полиции Киева. Копы отследили маршрут подозреваемого и задержали его.
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За правонарушение мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Что известно о стрельбе в Киеве
Об инциденте правоохранители узнали от медиков, которые госпитализировали раненого.
Копы выяснили, что в подъезде дома между пострадавшим и его знакомым произошел конфликт, который перерос в стрельбу. 23-летний мужчина достал пистолет и дважды выстрелил в оппонента, после чего скрылся.
Злоумышленника полицейские задержали возле станции метро "Нивки". При нем нашли револьвер.
23-летнего иностранца задержали по подозрению в покушении на убийство / Фото полиции Киева
Оружие отправили на экспертизу.
Сейчас злоумышленнику объявили подозрение в совершении покушения на убийство. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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