В Киеве в ночь на 16 декабря патрульная полиция остановила Audi на проспекте Науки. У водителя были признаки наркотического опьянения, но мужчина отказался ехать к врачу – что лишь подтверждает подозрения правоохранителей.

Автомобиль остановили за нарушения правил дорожного движения, к тому же машина уже была немного помята – затертые номера, разбитая передняя фара, крыло, бампер и капот. Об инциденте пишут в сообществе "Киев Оперативный".

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Полицейские заметили расширенные зрачки, которые не реагировали на свет, повышенную резвость языка и подвижность.

Кажется, водитель мог целую теорему вывести, которая бы уверяла, что он трезв, но к врачу-наркологу ехать отказался. Хотя и был предупрежден, что это приравнивается к признанию опьянения.

Правда, наказания никакого нарушитель не понесет – устный отказ от экспертизы, предложенной полицейским, нарушением не является из-за коллизии в украинских законах.

В Киеве полиция задержала водителя с признаками наркотического опьянения: видео