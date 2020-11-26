56-летний мужчина, которого поймали за совершение развратных действий с несовершеннолетними девушками, мог заниматься съемками порнографии. По данным следствия, он снимал половые акты в машине собственной жены и в арендованных квартирах.

Подробности преступления, в котором подозревают мужчину, рассказал в фейсбуке заместитель начальника полиции Киевщины Андрей Небытов. По данным издания Obozrevatel, речь идет об известном фотографе Александре Ктиторчуке.

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Переоборудованный микроавтобус

По данным следователей, подозреваемому могут изменить статью, которую инкриминируют. С развращения несовершеннолетних на создание порнографии с участием детей. Решение о переквалификации дела могут принять после получения результатов экспертиз.



Обыски проводили в фотостудии, где работал Ктиторчук / Фото Андрея Небытова

Фотограф, как рассказал Небытов, якобы снимал половые акты с участием несовершеннолетних девушек на съемной квартире, а также проводил съемки в микроавтобусе Mercedes Vito. Автомобиль он специально переоборудовал для этого. Принадлежала машина жене "предпринимателя".

Звездный фотограф

О работе Александра Ктиторчука известно достаточно много. Он преподавал в Киевской школе фотографии, на сайте которой указано, что любимым его жанром является ню.

Также Ктиторчук сотрудничал со многими звездами шоу бизнеса, а также был постоянным посетителем различных телеканалов.

Смотрите видео задержания известного фотографа, которого подозревают в развращении несовершеннолетних: