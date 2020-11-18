Ранее судимого мужчину подозревают в хладнокровном убийстве 62-летней женщины. Преступление произошло ночью 18 ноября в Дарницком районе Киева во время употребления алкогольных напитков.

Сообщение об убийстве поступило копам на горячую линию около 3:00 ночи. Заявитель рассказал, что на улице Заречной находится женщина с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает полиция Киева.

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По данным следователей, злоумышленник нанес женщине 7 ударов ножом.

Подробности убийства 62-летней женщины в Киеве

Как выяснили правоохранители, накануне женщина вместе с сыном, зятем и его соседом устроили застолье. Во время попойки между ней и зятем произошел конфликт, который мужчина решил разрешить с помощью оружия.



Следователи нашли доказательства причастности зятя к убийству тещи / Фото полиции Киева

Он якобы схватил кухонный нож и ударил пострадавшую в грудь. Еще до прибытия врачей пострадавшая умерла.

Полицейские задержали подозреваемого и изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность мужчины к преступлению.

Сам вызвал полицию

Правоохранители говорят, что заявителем оказался сам подозреваемый. Его уже арестовали.

Если суд признает вину мужчины, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы за совершение умышленного убийства.

Досудебное расследование инцидента продолжается.

Смотрите видео с места хладнокровного убийства женщины в Киеве: