В Киеве задержали 3 сотрудников полиции – они шантажировали мужчину. Правоохранители-оборотни требовали у него деньги за избежание проблем с законом. Мужчина якобы незаконно хранит в гараже янтарь.

Копы-преступники требовали ежемесячной "абонплаты" за такую услугу – 3 тысячи долларов. Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте также В Киеве осквернили еще одну ханукию

Что известно об обстоятельствах преступления

Шантажом занимались трое – заместитель начальника и 2 оперуполномоченных отдела криминальной полиции одного из райуправлений столицы.

Сначала они оговорили одну сумму – 1 тысячу долларов в месяц, но впоследствии полицейские решили, что это мало. Вероятно, захотели получать по тысяче каждый.

Поводом для шантажа стало то, что мужчина якобы прячет в своем гараже незаконно полученный янтарь.

Полицейских-оборотней задержали с поличным – когда они взяли в руки первую сумму денег.



Их повязали за городом в вечернее время / Фото Офиса генпрокурора

Сейчас возбуждено уголовное дело, которым будет заниматься ГБР.