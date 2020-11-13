В Святошинском районе Киева ночью на 13 ноября полицейские попали в неприятности. В машине, которую правоохранители остановили за нарушение ПДД, оказались вооруженные люди. Во время перестрелки был ранен один полицейский.

В машине было трое мужчин. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Инцидент произошел около 4 утра 13 ноября на улице Героев Космоса. Патрульные остановили Subaru за нарушение ПДД. Мужчины, которые были в салоне авто, подозрительно нервничали. Копы заметили у одного из них кобуру и рацию.

Злоумышленники поняли, что их так просто не отпустят и начали убегать от правоохранителей. Во время погони началась стрельба – один из полицейских получил три огнестрельных ранения.

Копы открыли огонь в ответ, им на помощь прибыл еще один патруль и вместе правоохранители справились с преступниками – их всех задержали.

Банда ехала на дело

У мужчин нашли кроме пистолета Макарова еще и гранаты РГД-5. Также в сумке одного из участников инцидента правоохранители обнаружили комплект профессиональных отмычек и дистанционные рации.

Куда ехала эта банда и что они задумали пока неизвестно. Раненый полицейский находится в больнице. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Оружие, которое было у бандитов / Фото Нацполиции

Это тоже изъяли правоохранители у злоумышленников / Фото Нацполиции

У банды были рации и газовый баллончик / Фото Нацполиции