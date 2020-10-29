В Киеве арестовали военного преступника высокого ранга, который в Луганской области в начале военной агрессии России присоединился к оккупантам. Он успел устроиться на работу и арендовал квартиру в столице.

Не исключено, что в Киев он прибыл в качестве шпиона или координатора других террористов. Боевика, который решил стать киевлянином, задержала СБУ в ходе спецоперации.

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Задержанный террорист родился в Украине – в Стаханове (Луганская область). В 2014 году присоединился к оккупационным силам России и участвовал в боевых действиях против украинских военных.

Во вражеской армии он даже дослужился до заместителя командира одного из подразделений боевиков.



Так выглядит задержанный боевик / Фото пресс-службы СБУ

Кроме того, имея высшее инженерное образование, террорист выполнял задачи по обеспечению ремонта транспорта и бронетехники оккупантов.

Затем предатель решил переехать в Киев – арендовал квартиру и нашел работу в одной из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя фальшивые документы.

В СБУ выясняют – вмешивался ли он в базы данных клиентов оператора.

Боевика держат под стражей. Он будет ждать суда.