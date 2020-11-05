Киевлянина, который уже имел проблемы с законом, поймали с поличным во время патрулирования территории возле следственного изолятора. При нем нашли немалое количество наркотических растений.

О задержании и избрании меры пресечения для подозреваемого сообщили в полиции Киева. По данным правоохранителей, нарушитель в сентябре 2020 только вышел из тюрьмы, где сидел за торговлю наркотиками.

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27-летнего киевлянина снова могут отправить в тюрьму на срок от 6 до 10 лет.

Как задержали подозреваемого

Когда полицейские обходили территорию вблизи СИЗО, они увидели подозрительного мужчину. При поверхностном осмотре у него нашли 5 пакетиков и 4 бумажных свертка с марихуаной. Тогда патрульные вызвали следственную группу, которая и задержала злоумышленника.



Злоумышленника поймали с поличным / Фото пресс-службы полиции Киева

По данным копов, он уже успел перебросить часть товара на территорию СИЗО.

Суд фактически отпустил

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде пребывания под арестом. Но назначил совсем небольшой залог в 42 тысячи гривен. Поэтому, вполне возможно, что вскоре мужчина может оказаться на свободе.



Мужчину могут посадить на 10 лет / Фото пресс-службы Национальной полиции