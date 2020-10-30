На киевском вокзале 29 октября задержали мужчину, который использовал психотропное вещество, чтобы обокрасть своего знакомого. Он подмешал его в бутылку алкоголя.

В полицию обратились врачи. Они нашли на вокзале без сознания мужчину. Об этом сообщает киевская полиция.

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Когда мужчина пришел в себя, то заметил, что у него украли вещи. Он вспомнил, что употреблял у вокзала алкоголь со своим знакомым – полиция его быстро нашла и задержала.

Злоумышленнику 40 лет. Живет на Хмельнитчине и уже привлекался к уголовной ответственности.



Задержан злоумышленник / Фото Нацполиции

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как выяснилось, он незаметно подлил в алкоголь мощное психотропное вещество, от которого пострадавший потерял сознание. А потом" клофелинщик " обокрал свою жертву.