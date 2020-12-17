Патрульные полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к краже сейфа с драгоценностями. Преступление произошло 17 декабря на улице Курской в Киеве.

Вызов правоохранителей на линию 102 поступил ночью от потерпевшего, сообщили в патрульной полиции Киева. Когда копы прибыли на место, они заметили мужчину, который загружал в машину сейф.

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В совершении преступления подозреваемый сознался. Поэтому патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Что известно о необычной краже в Киеве

Как выяснили полицейские, вечером мужчина отдыхал вместе со своим товарищем, когда с потолка полилась вода. Соседи поссорились из-за затопления, но решили уладить все позже.



Вероятного преступника поймали с поличным / Фото пресс-службы патрульной полиции Киева

Впрочем, через некоторое время недовольный таким решением конфликта, он снова поднялся к соседу и увидел, что дверь квартиры не заперта. Тогда он решил забрать из квартиры сейф в качестве компенсации.



Злоумышленника задержали во время загрузки сейфа / Фото пресс-службы патрульной полиции Киева

Именно эту историю рассказал патрульным и следователем подозреваемый.

Как квалифицировали его действия, пока неизвестно.