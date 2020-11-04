Гражданин России находился в Украине нелегально по поддельным документам. Кроме того, его разыскивали за совершение тяжкого преступления. Во время задержания 3 ноября правоохранители обыскали квартиру, где он жил, и нашли 5 килограммов кокаина.

О задержании россиянина, которому отныне светит долгое лишение свободы, сообщили в полиции Киева. Хотя мужчину разыскивали за ряд преступлений, попался полицейским он фактически случайно.

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Во время отработки патрульными Голосеевского района, 42-летнего мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотиков. У него изъяли 8 пакетиков с кокаином.

5 килограммов кокаина

Когда же на место прибыла следственная группа, оказалось, что подозреваемый предоставил правоохранителям поддельные документы. Тогда полицейские отправились на обыск квартиры задержанного. Там нашли 5 килограммов кокаина.

Кроме того, копы выяснили, что задержанный находился в розыске за подделку документов, а также за еще одно тяжкое преступление.

Товар злоумышленник хранил дома / Фото пресс-службы полиции

Стоимость изъятых у мужчины наркотиков оценивают в 15 миллионов гривен.

Как накажут россиянина

Задержанному уже сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств, а также в подделке документов. За первое преступление его могут осудить на срок от 9 до 12 лет. Наказание за второе предусматривает до 5 лет лишения свободы. Также подозреваемому могут добавить заключение по предварительным эпизодам, из-за которых его разыскивали.

В Украине наркоторговец находился по поддельным документам / Фото пресс-службы полиции

Сейчас полицейские пытаются установить лиц, с которыми сотрудничал россиянин.

Смотрите видео задержания гражданина России в Киеве: